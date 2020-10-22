حجز كل الكمية المطروحة من سيارة كهربايئة مصفحة خلال دقائق

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة صناعة السيارات "جي.إم.سي" التابعة لمجموعة "جنرال موتورز" الأميركية لصناعة السيارات، حجز كل الكمية التي تم طرحها للحجز المسبق من سيارتها الجديدة "هامر إيدشن وان" الكهربائية خلال دقائق معدودة من فتح باب الحجز.

وقال نائب رئيس شركة "جلوبال بويك وجي إم سي"، دونكان ألدريد: "لدينا آلاف الأشخاص على قائمة الانتظار للسيارة الجديدة"، رافضا الكشف عن العدد الحقيقي للسيارات الذي تم حجزه قبل بدء التسجيل في قائمة الانتظار.

وستباع السيارة الجديدة بسعر 112 الفا و595 دولارا دولارا (نحو 413.2 ألف درهم) ، وهي مصفحة ومزودة بمجموعة من الكاميرات إلى جانب بطارية تتيح لها قطع مسافة 350 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. كما تعمل السيارة بثلاث محركات كهربائية قدرتها 1000 حصان.

ومن المقرر بدء إنتاج السيارة "إيدشن وان" أواخر العام 2021 على أن يتم طرح ثلاث فئات منها أرخص سعرا خلال الفترة من خريف 2022 وحتى ربيع 2024. وتعتزم "جي.إم.سي" فتح باب حجز الفئات الأقل سعرا أيضا.

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