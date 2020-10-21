شركة طيران آسيوية تشطب 8500 وظيفة

المصدر: هونغ كونغ- د. ب. أ





أعلنت مجموعة الطيران في هونغ كونغ، كاثاي باسيفيك جروب، اليوم الأربعاء اعتزامها شطب 8500 وظيفة في محاولة لإنقاذ أنشطتها الجوية، في حين ستوقف فورا أنشطة فرعها الإقليمي كاثاي دراجون، على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المدمرة على صناعة الطيران في العالم.

ومن المنتظر أن يتم شطب 5900 وظيفة من هذه الوظائف مباشرة، في حين سيتم شطب 2600 وظيفة من خلال الإبقاء عليها شاغرة وعدم شغلها، وهو ما يؤدي إلى خفض إجمالي قوة العمل لدى مجموعة الطيران بمقدار الربع تقريبا.

وذكرت المجموعة أن خطة إعادة الهيكلة تشمل أيضا وقف أي تعيينات جديدة، مع احتمال الاستغناء عن حوالي 5300 موظف في هونج كونج.

في الوقت نفسه تسعى مجموعة كاثاي باسيفيك جروب إلى الاستفادة من شركة الطيران منخفض التكاليف التابعة لها هونج كونج إكسبريس.

وقال أوجستوس تانج الرئيس التنفيذي للمجموعة إنها قامت بكل ما يمكنها من أجل تجنب شطب الوظائف، ولكن خسائرها وصلت إلى ما بين 5ر1 مليار وملياري دولار هونغ كونغ (190 و258 مليون دولار أمريكي) رغم كل الجهود.

وقال تانج في بيان إن هذه الإجراءات المعلنة اليوم ستوفر للمجموعة 500 مليون دولار هونج كونج شهريا.

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