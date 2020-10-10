أميركا تفرض رسوماً على لفائف الألمنيوم من 18 دولة

المصدر: واشنطن - رويترز

قال وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، أمس، إن «الولايات المتحدة تفرض رسوماً جديدة على منتجات لفائف ألمنيوم بقيمة 1.96 مليار دولار من 18 دولة، بعد أن توصلت إلى أن السلع تشهد حالة من الإغراق». وذكر أن الدول التي ستتأثر بالقرار أيضاً هي ألمانيا والبحرين والبرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وسلطنة عُمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا. وقال روس إن لجنة التجارة الدولية الأميركية ستصدر قرارها النهائي في فبراير 2021.

وتابع أن الصين ليست على القائمة، مضيفاً أن الولايات المتحدة تفرض بالفعل رسوماً على منتجات ألمنيوم من بكين، ما أدى إلى فائض طاقة صيني حل محل الإنتاج في دول أخرى وتمخض عن إغراق في الولايات المتحدة.

وقال روس إن معدل الرسوم سيكون الأكبر بحق ألمانياً ليراوح بين 52% و132% تليها البحرين بمعدلات في خانة الآحاد.

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