"إم بي سي" تعرض محتواها الترفيهي على "فيس بوك"

المصدر: دبي - رويترز

أعلنت "مجموعة إم بي سي"، عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع "فيس بوك" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف عرض المحتوى الترفيهي الخاص بقنواتها على منصة Facebook Watch، التي تعرض للمشاهدين أكثر من 20 ألف فيديو من بعض أشهر البرامج في أنحاء المنطقة.



وتتضمن الشراكة التي تمتد على مدار عام توفير الوحدة الرقمية التابعة للمجموعة أكثر من 20 ألف مقطع من المحتوى الترفيهي من خلال صفحاتها المتنوعة على موقع "فيس بوك" التي تشمل "إم بي سي1" و"إم بي سي2" و"إم بي سي4" و"إم بي سي مصر" و"إم بي سي دراما" و"إم بي سي ذا فويس" و"إم بي سي ذا فويس كيدز"، و"شاهد".



وسيشمل المحتوى عروضا أولية ومقتطفات خاصة من خلف الكواليس وغيرها من البرامج المتميزة للمجموعة وعناوين حصرية ومسلسلات عربية أخرى.



كما ستشمل الشراكة مجموعة البرامج الرمضانية التي تعرضها المجموعة العام المقبل وعرض نحو 400 مقطع من المحتوى الخاص والحصري بالبرامج المتميزة التي تعرضها المجموعة.



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