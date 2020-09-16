إعادة تشغيل مطار دمشق أكتوبر المقبل ورحلات لإجلاء السوريين من الإمارات والأردن وروسيا

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت وزارة النقل السورية إن مجلس الوزراء قرر إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفق الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة.

وأعلنت وزارة النقل عن تسيير ثلاث رحلات جوية على متن الخطوط الجوية السورية لنقل السوريين من الأردن وروسيا والإمارات في خلال أيام 17- 20- 21 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أنه تم جدولة رحلة الإمارات العربية المتحدة يوم الإثنين الموافق في 21 سبتمبر الجاري، والتي ستقلع من مطار دمشق في الساعة 23:00 بتوقيت دمشق، لتصل إلى مطار الشارقة الدولي الساعة 02:50 بتوقيت الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الطيران كانت قد توقفت في مطار دمشق بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"، واقتصرت حركة الطيران فقط على عدد محدد من الرحلات على متن الخطوط الجوية السورية من أجل عودة السوريين العالقين في الخارج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news