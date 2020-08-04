الذهب يقفز إلى مستوى قياسي بدعم من «كورونا»

المصدر: عواصم - رويترز

صعدت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق، أمس، مع تعزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، بفعل المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتنامي إصابات «كوفيد-19».

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1973.75 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1984.66 دولاراً في أوائل المعاملات الآسيوية. بدورها، ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1992.10 دولاراً.

وقال كبير الاستراتيجيين في «سي.إم.سي ماركتس»، مايكل مكارثي، إن المعنويات تتدهور في شتى الأسواق، لافتاً إلى أن تنامي معدلات الإصابة مبعث قلق حقيقي للعالم، ومصدر دعم حقيقي لأسعار الذهب. بدورها، انخفضت الفضة بنسبة 0.5% إلى 24.26 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 1% ليسجل 897.61 دولاراً، في حين استقر البلاديوم عند 2090.22 دولاراً للأوقية.

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