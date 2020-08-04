بكين تعارض أي تصرفات أميركية ضد الشركات الإلكترونية الصينية

المصدر: بكين - رويترز

أكدت الصين أمس، أنها تعارض بشدة أي تصرفات أميركية ضد الشركات الإلكترونية الصينية، وذلك رداً على تصريحات لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال فيها إن واشنطن ستتحرك قريباً ضد الشركات الصينية التي تزود الحكومة الصينية بالبيانات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، للصحافيين، إن الصين تأمل في أن تكف الولايات المتحدة عن سياساتها التمييزية.

وأظهرت بيانات رسمية، أمس، أن خدمات الإنترنت والقطاعات ذات الصلة في الصين حققت نمواً قوياً في إيرادات الأعمال خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط جائحة «كورونا».

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن شركات الإنترنت الكبرى حققت 590.7 مليار يوان (نحو 84.6 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو 2020، بزيادة 14.1% على أساس سنوي.

وفي النصف الأول، قفزت الأرباح التشغيلية للصناعة بنسبة 2.8% على أساس سنوي إلى 52.2 مليار يوان.

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