جسر جوي بين بلدين عربيين الأسبوع المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسير وزارة الطيران المدني المصرية الأسبوع المقبل، جسرا جويا يتضمن 16 رحلة طيران استثنائية إلى العاصمة الأردنية، عمان، لإعادة 3300 مصري، منعهم تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، من العودة، وذلك بحسب ما نشرته جريدة "الأهرام" المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة باسم عبد الكريم، في تصريحات صحفية، بأنه سيتم تسيير الرحلات الجوية ابتداء من يوم الأحد الموافق 14 يونيو، إلى عمان، وتستمر حتي السبت الموافق 20 يونيو، وتقوم شركتا "مصر للطيران" و"إيركايرو" بتنظيم الرحلات على أن تعود الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي وعليها 3300 مصري.

من جانبهم، يجري أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي اختبارات قياس الحرارة علي الركاب العائدين من الخارج لمكافحة فيروس "كورونا"، كما يتم الفحص الظاهري علي جميع الركاب للتأكد من سلامتهم فور والوصول، ويقوم الركاب بتوقيع اقرارعزل منزلي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من العدوي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news