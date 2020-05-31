4 شركات طيران تطلق رحلات يومية بين القاهرة و4 مدن خليجية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبدأ شركات مصر للطيران وإير كايرو والخطوط الكويتية وطيران الجزيرة، اعتبارا من اليوم، تسيير رحلات يومية إلى الكويت لإعادة الراغبين من الجالية المصرية المقيمين فى العودة إلى مصر، وذلك بعد التنسيق مع الوزارات المعنية كالسياحة والصحة وغيرها وإعداد وتجهيز فنادق لإقامة العائدين خلال مدة الحجر الصحى.، وذلك بحسب ما ذكرته جريدة الأهرام المصرية.

كما تقرر تسيير رحلات يومية إلى كل من جدة والرياض والدمام لنقل أعضاء الجالية المصرية المقيمين هناك.

الجدير بالذكر، أنه تقرر أن يتحمل العائدون نفقات الإقامة خلال مدة الحجر الصحى لكونهم غير عالقين حيث إنهم يعملون فى هذه الدول.

كانت سلطة الطيران المدنى أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر، لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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