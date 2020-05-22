تحذير من "عمليات نصب" لشركات تعلن عن تسيير رحلات جوية إلى مصر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حذرت سفارة مصر فى سلطنة عمان من الوقوع ضحية لأى شركة تعلن عن رحلات استثنائية إلى القاهرة، بخلاف ما يتم الإعلان عنه على صفحة السفارة.

وأشارت السفارة، في بيان، نشرته جريدة الأهرام" إلي نشر إحدى الشركات إعلان شكر هدفه التضليل، بوضع اسم السفارة وشعار نسر الدولة عليه للادعاء بوجود تنسيق بشأن تسيير رحلة طيران، وهو إدعاء كاذب، حيث ان السفارة تتعامل مع السلطات الرسمية فقط، كما أن ذلك التزوير يضع الشركة المذكورة تحت طائلة القانون.

وأكدت السفارة على أنه لم يتم التنسيق مع أى شركة سياحة بشأن رحلات طيران، كما أن السفارة لم تتلق من الطيران العمانى أى طلبات لتسيير رحلات حتى تاريخه، علما بأن هذا الشأن هو اختصاص أصيل للجنة العليا المعنية فى كل من الدولتين، وليس من اختصاص السفارة او صلاحياتها منح التصاريح، كما تؤكد السفارة على عدم أحقية أى جهة غير حكومية فى جمع أى بيانات عن المواطنين المصريين إلا بتصريح رسمى، وتحذر المواطنين المصريين من الوقوع ضحايا لعمليات نصب.

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