الصين تشجع على بيع سلع التصدير محلياً بسبب «كورونا»

المصدر: بكين - رويترز

قال مساعد وزير التجارة الصيني، رن هونغ بين، أمس، إن بكين ستشجع بيع سلع التصدير في الأسواق المحلية، إذ تواجه التجارة الخارجية تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا بين جميع شركاء الصين التجاريين تقريباً، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بصدد بلوغ مرحلة قاتمة للنمو في العام بالكامل، إذ يتجه النمو لتسجيل أبطأ وتيرة على الأرجح منذ انتهاء الثورة الثقافية عام 1976، ويواجه قطاع التصدير خسارة ملايين الوظائف وإغلاق مصانع.

وأضاف بين: «بسبب الانتشار السريع للوباء في العالم، انخفض الطلب الخارجي، والتحدي الأكبر الذي يواجه شركات التجارة الأجنبية هو تراجع الطلبيات».

وتشير جهات تضع توقعات إلى أن نمو الصين في 2020 قد يقترب من 2%، وهو أدنى مستوى في 40 عاماً.

وانخفضت صادرات الصين 17.2% في يناير وفبراير مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، ما يمثل أكبر تراجع منذ فبراير 2019. وانخفضت الواردات 4% مقارنة بمستواها قبل عام.