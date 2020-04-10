ساويرس يحذر من تداعيات استمرار طول فترة الإغلاق توقف عجلة الإنتاج

المصدر: مدحت السويفي – دبي

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إن موقفه بتحريك عجلة الإنتاج هو ما عرضه لانتقادات، محذرا من "تداعيات خطيرة" في حال استمرار الإغلاق لفترة طويلة.

وأوضح ساويرس، في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، أنه "مضى أكثر من شهرين على بدء تفشي وباء كورونا، مشيراً إلى أنه لا يوجد نهاية لهذا الوضع الذي من الممكن أن يستمرا شهورا، فما الخطأ في التفكير بأساليب علمية لإعادة عجلة الإنتاج مع أخذ كل الاحتياطات الصحية.

وقال إن التوقف في عملية الإنتاج قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة مثل نقص خطوط الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية (الطعام والشراب)، و"بالتالي ستعاني الطبقات الفقيرة خاصة أولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي".

وحذر رجل الأعمال المصري من مخاطر الإغلاق على الدول غير الغنية، مثل مصر، متسائلا: "هل سنتحمل إغلاقا لمدة عام؟ يمكن أن يترب على ذلك جوع وتشرد وسرقة، فضلا عن اضطرابات نفسية".

ورد على اتهامات البعض بأنه يريد أن يزيد ملياراته، قائلا: "الحمد لله لا ينقصني شيء"، مشددا على أن تعليقاته بشأن عودة الإنتاج جاءت "لكونه رجلا مهتما بالشأن العام فقط".

ودعا رجل الأعمال المصري من وصفها بـ"العقول الذكية" إلى ابتكار أساليب علمية تعيد عجلة الإنتاج وتتلافى العدوى، مؤكدا أن المسألة "ليست مستعصية"، مؤكداً على أنه لابد من التفكير في العودة إلى العمل مع بدء هبوط أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.



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