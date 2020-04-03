بالصور.. شركات طيران تزيل مقاعد الركاب لاستخدامها في الشحن

المصدر: أزاد عيشو – دبي

لجأت بعض شركات الطيران حول العالم إلى إزالة مقاعد المسافرين على الطائرات واستخدام المساحات المتوفرة في عمليات الشحن الجوي مع التراجع القياسي في حركة السفر وارتفاع الطلب على البضائع المشحونة جواً.

وامتثالاً للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية التي تصدرها الحكومات والسلطات حول العالم في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اضطرت شركات الطيران حول العالم إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية، ما أثر على حجم الشحن أيضاً.

وتوفر طائرات الركاب عريضة البدن ذات الممرين طاقة شحن تصل إلى عشرات الأطنان في عنابر الشحن السفلية، لكن في الوقت الحالي تسعى بعض الشركات للاستفادة من المساحات المتاحة في المقصورة المخصصة للركاب.

وجدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" وأعضائه دعوتهم للتدخل العاجل من قبل الحكومات من أجل ضمان بقاء استمرارية عمل خطوط إمداد الشحن الجوي وبشكل يحافظ على كفاءتها وفعاليتها.