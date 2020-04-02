ترامب لن يطلب من منتجي النفط الأمريكيين خفض الإنتاج

المصدر: واشنطن - رويترز



أفاد مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لا تعلم بعد التفاصيل الرسمية للخطط السعودية والروسية من أجل تقليل المعروض النفطي وأنها لن تطلب من منتجي الخام الأمريكيين المحليين المشاركة في التخفيضات.



كان الرئيس دونالد ترامب قال في وقت سابق اليوم إنه يتوقع أن تخفض السعودية وروسيا حوالي عشرة ملايين بروميل من الإنتاج اليومي، موقدا شرارة قفزة كبيرة في أسعار النفط. وقال المسؤول إن التفاصيل غير واضحة حتى الآن لكن خفضا كبيرا متوقع.



ومن المقرر أن يجتمع ترامب بمدراء شركات النفط الأمريكية غدا الجمعة. وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه إنه سيبحث تخفيضات على الإنتاج المحلي لكنه لن يطلب من المسؤولين التنفيذيين الاتفاق على خفض منسق للإمدادات.



وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لا تستطيع تنسيق خفض إلزامي في الإنتاج المحلي. وتابع أن الشركات الأمريكية خفضت الإنتاج بالفعل تجاوبا مع السوق وبسبب نفاد مساحات التخزين. وتدرس الحكومة تعليق مدفوعات رسوم الامتياز على إنتاج النفط لمساعدة الموردين المحليين.



وتوقع المسؤول تغييرات كبيرة في صناعة النفط الأمريكية، التي ازدهرت في السنوات الأخيرة، جاعلة من الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. وقال إنه لم يتقرر بعد إن كانت الحكومة ستقدم دعما ماليا لشركات النفط الصغيرة والمتوسطة.