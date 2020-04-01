ما هي نسبة هواء التنفس المعاد تدويرها في الطائرة؟

المصدر: أزاد عيشو - دبي





تبلغ نسبة الهواء النقي المعاد تدويره في الطائرة 50%. ويتم تفريغ بعض الهواء في الخارج بينما يتم ضخ الباقي من خلال مرشحات الهواء HEPA ، والتي تزيل أكثر من 99% من جميع الملوثات، بما في ذلك العوامل البكتريولوجية، وانطلاقا من ذلك فإن الهواء النقي والمعاد تدويره يجعل جودة الهواء أعلى.

ووفقاً لشركة "ويجو" المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت فإن خطر التقاطك لأي شيء على متن الطائرة هو في الحقيقة أقل منه في العديد من الأماكن الضيقة الأخرى بسبب أنظمة التهوية والتنقية والتدوير والفلاتر.

ولعلّك تسأل الآن عن سبب اضطرارك إلى السعال أو العطس بعد الرحلة الجوية، فيما يُفترض أن يكون الهواء نظيفاً؟. الإجابة بدورها واضحة. الهواء نعم، نظيف، ومع هذا يجد معظم المسافرين أنفسهم يسعلون ويعطسون أكثر بعد الرحلة لأن المقصورات تكون جافة، ولعلّها أكثر جفافاً من الهواء في الصحراء.

وبناءً على ذلك فإن الجفاف مردّه إلى مستوى رطوبة الهواء المنخفض، وهو قد يتسبب في جفاف طفيف بالجلد والأنف والحلق والعينين.