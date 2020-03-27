"كورونا" يرفع أسعار عصير البرتقال عالمياً

المصدر: نقلاً عن "بي بي سي"

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بأن الأسعار الآجلة لعصير البرتقال في الأسواق العالمية، ارتفعت خلال الشهر الجاري بنسبة جاوزت الـ20%، بينما يبحث المستهلكون عن منتجات صحية خلال انتشار فيروس "كورونا".



وأوضحت "بي بي سي" في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه فيما يزداد الطلب على عصير البرتقال، انخفض المعروض منه في الأسواق نظرا للصعوبات التي يواجهها المنتجون في إيصال العصير إلى الأسواق نتيجة القيود المفروضة على حركة النقل والمواصلات.



ووفقا للتقرير أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار الآجلة لعصير البرتقال، وهي الأسعار التي سيباع بها هذا المنتج في الأشهر المقبلة.



ونقلت "بي بي سي" عن خبير استراتيجيات الأسواق العالمية لدى دار "أكسيكورب للصيرفة"، ستيفن إينس، قوله إن "انتشار وباء (كوفيد-19) ضرب جانبي العرض والطلب على عصير البرتقال، حيث إن خصائص البرتقال في تعزيز جهاز المناعة تدفع المستهلكين إلى زيادة الطلب عليه، لكن قلة القدرة الاستيعابية لخطوط النقل، نظرا لخفوت حركة الطيران، تعني أن الأسواق لا تستطيع الحصول على ما يكفي منها".



وبرزت صعوبات في عرض السلعة، إذ لم يعد هناك عدد كاف من العمال لجني محصول البرتقال نظرا لالتزام المزارع بقيود الوقاية من الوباء مثل الاحتفاظ بمسافة معينة بين العاملين.



وفي ما يخص احتمالات ارتفاع اسعار عصير البرتقال بالنسبة للمستهلكين، قال إينس: "سترتفع الأسعار بسرعة، إذ يعمد المنتجون إلى نقل الأسعار المرتفعة إلى مراكز التسوق وغيرها".