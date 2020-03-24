9 دول عربية تغلق مطاراتها أمام الرحلات الجوية الدولية

المصدر: أزاد عيشو – دبي

في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تفرض المزيد من الدول قيوداً على السفر والهجرة، واضطرت شركات الطيران إلى إلغاء آلاف الرحلات وذلك للامتثال للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية، حول العالم، وأعلنت دول عربية عدة إغلاق مطاراتها أمام الرحلات الجوية المنتظمة.



وبحسب نشرات المعلومات الصادرة عن هيئات الطيران المدني فإن قرار تعليق الرحلات لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية وغيرها من الحالات الأخرى، إليكم قائمة بـ9 دول عربية أغلقت مطاراتها أمام رحلات الطيران.



· العراق



تعليق الرحلات الجوية المدنية عبر مطارات البلاد، في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا، ويشمل قرار التعليق الرحلات الداخلية والخارجية.



· الأردن



تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري، وعليه تعتبر جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات مغلقة أمام حركة المسافرين.



· السعودية



قررت السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية إلى جميع مطارات المملكة اعتباراً من منتصف الشهر الجاري ولمدة أسبوعين.



· الإمارات



تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين.



· لبنان



وقف الرحلات من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.



· مصر



تعليق حركة الطيران في كافة المطارات، اعتباراً من الخميس وحتى نهاية شهر مارس الجاري.



· المغرب



قررت السلطات المغربية وقف جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى أراضيه "حتى إشعار آخر".



· السودان



إغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري.



· الكويت



تعليق رحلات الطيران التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي، ويستثني القرار الرحلات التي تحمل مواطنين والشحن الجوي.