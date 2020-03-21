"غوغل" تطلق موقعاً إلكترونياً لـ"كورونا"

أعلنت شركة "غوغل" التابعة لـ"ألفابيت"، اليوم، أنها دشنت موقعا إلكترونيا يركز على الولايات المتحدة ويحتوي على معلومات بشأن الفحص والإرشادات المتعلقة بفيروس "كورونا" في إطار سعي البلد لإبطاء انتشار الفيروس شديد العدوى.

ويحتوي موقع "(غوغل دوت كوم/كوفيد 19) على موارد وروابط تركز على الفيروس المسبب للمرض التنفسي القاتل.

وذكرت الشركة أنه سيكون متاحا بلغات عدة في مزيد من البلدان في غضون الأيام المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"غوغل"، سندار بيتشاي، في منشور على الإنترنت، إن "الشركة المالكة لمحرك بحث عملاق تعاونت مع الحكومة الأميركية لتدشين موقع إلكتروني".