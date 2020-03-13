السعودية تتصدر الشركاء التجاريين لأبوظبي في 2019

المصدر: عبير عبدالحليم -أبوظبي

ذكر مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، أن السعودية تصدرت قائمة أكبر الشركاء التجاريين للإمارة خلال العام الماضي، بإجمالي 55 ملياراً و271 مليون درهم، تشمل صادرات سلعية بقيمة 25 ملياراً و757 مليون درهم، وسلعاً معاداً تصديرها بـ17 ملياراً و351 مليون درهم، وواردات بقيمة 12 ملياراً و163 مليون درهم.

وأوضح المركز في تقرير أصدره المركز حول تجارة أبوظبي الخارجية عام 2019، أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي بلغت 213.2 مليار درهم خلال العام الماضي، شملت 102.5 مليار درهم واردات، و57.9 مليار درهم صادرات غير نفطية، و52.8 مليار درهم قيمة المعاد تصديره.

وأضاف التقرير أن هذه الإحصاءات تضم قيمة التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت من المنافذ البحرية والبرية والجوية للإمارة أو خرجت منها، أي لا تشمل كل تجارة أبوظبي مع العالم الخارجي.

ووفقاً لـ«إحصاء أبوظبي»، استحوذت اللوازم الصناعية على النصيب الأكبر من الصادرات السلعية خلال العام الماضي، بإجمالي 45 مليار درهم، تلتها الأغذية والمشروبات بقيمة جاوزت ستة مليارات درهم، ثم السلع الاستهلاكية بإجمالي 3.4 مليارات درهم.

وفي ما يتعلق بالمعاد تصديره، جاءت معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها في المركز الأول بإجمالي 24.1 مليار درهم، تليها السلع الاستهلاكية بقيمة 10.1 مليارات درهم، ثم السلع الإنتاجية عدا معدات النقل بإجمالي 9.8 مليارات درهم.

وبالنسبة للواردات، استحوذت اللوازم الصناعية على الحصة الأكبر بنحو 43 مليار درهم، ثم معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها بإجمالي 24.6 مليار درهم، تليها السلع الإنتاجية عدا معدات النقل بقيمة 16.1 مليار درهم.

- 213.2

مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية العام الماضي.