الكويت تعلق جميع رحلات الطيران التجاري اعتبارا من منتصف ليل الجمعة

المصدر: الكويت - وام

اعلنت الكويت اليوم تعليق جميع رحلات الطيران التجاري المغادرة من والقادمة إلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من منتصف ليل بعد غد الجمعة حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية " كونا " عن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم قوله ان مجلس الوزراء قرر ذلك في اجتماعه الاستثنائي اليوم مضيفا ان "الرحلات القادمة إلى مطار الكويت الدولي ستقتصر فقط على المسافرين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى" موضحا أنه "تم استثناء طائرات الشحن من القرار".

وقال المزرم في مؤتمر صحفي ان هذا القرار ياتي ضمن الاجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".