ساويرس يتفاوض لشراء 51% من شركة شلاتين

المصدر: القاهرة - رويترز

قال الملياردير المصري نجيب ساويرس اليوم الأحد إنه يتفاوض للاستحواذ على 51 بالمئة من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر.

تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35 بالمئة من الشركة ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34 بالمئة وبنك الاستثمار القومي 24 بالمئة والشركة المصرية للثروات سبعة بالمئة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من مارس المقبل.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام البلوكات علي أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

وتابع: "المزايدة سيتم طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وحصة للحكومة".

من المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليا في منجم السكري بالصحراء الشرقية والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.