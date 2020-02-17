"كورونا" تفقد الصين 22 مرتبة في قطاع النقل الجوي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

منذ خمسة أسابيع مضت كانت الصين ثالث أكبر سوق للطيران الدولي في العالم؛ لكنها تحتل اليوم المرتبة 25 عالمياً خلف البرتغال وقبل فيتنام بقليل وذلك مع تقليص وإلغاء العديد من شركات الطيران لرحلاتها الجوية جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجدّ (كوفيد 19)، وفقاً لمؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وقالت المؤسسة إن أحدث البيانات الأسبوعية اعتباراً من 17 فبراير الجاري أظهرت انخفاضاً إضافيا في السعة المقعدية من السوق الصينية بمقدار 270 ألف مقعداً، مما يرفع إجمالي السعة التي تم خفضها منذ 20 يناير الماضي إلى نحو 1.7 مليون مقعد وبنسبة تراجع بلغت نحو 80%.

وأظهرت البيانات أن نسبة الخفض في السعة المقعدية على الرحلات الجوية منذ الـ20 من يناير الماضي مقارنة ببداية الأسبوع الجاري، جاوزت نحو 74% من السوق اليابانية و70% من السوق الكورية وبنسبة 77% من تايلاند.

وأضافت أن التعديلات في القدرة الدولية لشركات الطيران ربما تحظى بقدر أكبر من الاهتمام، إلا أن السوق المحلية في الصين نفسها ستشهد تشغيل عدد أقل بنحو 10.4 مليون مقعد مقارنة بأول أسبوع ابتداءً من 20 يناير

وقالت المؤسسة: "من الواضح أن الأضرار التي لحقت بشركات الطيران في نهاية المطاف كبيرة، لا سيما في هذا التوقيت"، مشيرة إلى أن شركتي "تشاينا إيسترن"، و"تشاينا ساوثرن"، هما أكثر الناقلات تأثراً من منظور دولي، حيث قصلت الشركتان طاقتهما إلى أكثر من 200 ألف مقعد في الأسبوع نتيجة لفيروس "كورونا".