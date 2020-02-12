سفينة على متنها 2257 سائحا ترفضها الموانئ

المصدر: بانكوك - (د ب ا)

مازالت سفينة سياحية، تم رفض رسوها في عدة موانئ آسيوية بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد، تبحث عن مرسى لها.ويذكر أن السفينة كانت قد غادرت هونج كونج وتايوان في وقت سابق من هذا الشهر، وعلى متنها 2257 راكبا، رفضت كل من الفلبين وتايوان واليابان استقبالهم بسبب المخاوف من فيروس كورونا الجديد، ثم رفضت تايلاند اليوم استقبالهم.

وقال وزير الصحة التايلاندي أنوتين شارنفراكول اليوم الأربعاء إنه سوف يتم تقديم المساعدة الانسانية لركاب سفينة "فيستردام"، مضيفا أنه يجب الاخذ في الاعتبار سلامة مواطني تايلاند.

وأظهر موقع رصد السفن " كروز مابر" السفينة وهى تتجه نحو تايلاند، على الرغم من تصريح رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا بأنه لن يتم السماح لها بالرسو في تايلاند.

وأضاف أنوتين أن حالة ركاب السفينة غير واضحة، لأن السفينة ليس لديها المعدات اللازمة لمعرفة ما إذا كان هناك مصابون بالفيروس.

وقالت شركة "هولاند أمريكا لاين" المالكة للسفينة على موقعها " السفينة ليست في الحجر الصحي، وليس لدينا سبب للاعتقاد بوجود حالات مصابة بالفيروس على متنها على الرغم من التقارير الاعلامية".

وقالت الوزارة المعنية بالشؤون البحرية في بيان اليوم إن السفينة لم تطلب الأذن بدخول المياه التايلاندية.

وكانت شركة هولاند أمريكا لاين قد قالت في تغريدة إن السفينة كانت قد أعلنت عن خططها بالرسو في تايلاند غدا الخميس.

