أميركية وروسي يمضيان 328 يوماً في الفضاء

المصدر: موسكو (د ب أ)

غادرت رائدة الفضاء الأميركية كريستينا كوتش، محطة الفضاء الدولية، اليوم الخميس، لتختتم بذلك مهمتها الفضائية بعد تسجيلها رقماً قياسياً جديداً لأطول رحلة فضائية قامت بها امرأة.

وبدأت كوتش، التي أمضت 328 يوماً في الفضاء، رحلة العودة إلى الأرض مع زميليها في الطاقم، الروسي ألكسندر سكفورتسوف والإيطالي لوكا بارميتانو، على متن كبسولة سويوز روسية.

وكانت رائدة فضاء أميركية أخرى تدعى بيجي ويتسون، سجلت الرقم القياسي السابق للإناث، بعد أن أمضت في الفضاء 289 يوماً في عام 2017.

ووصفت كوتش ويتسون بأنها بمثابة معلمة لها، أثناء تحطيمها الرقم القياسي في شهر ديسمبر الماضي، وقالت: "إنه شرف عظيم أن أتبع خطاها"، وذلك بحسب بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".