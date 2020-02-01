كم يتقاضى المضيفون في شركات الطيران؟

المصدر: أزاد عيشو – دبي

تعتمد أجور أطقم الخدمة الجوية "المضيفين" على عوامل عدة منها شركة الطيران نفسها وساعات العمل فضلاً عن سنوات الخدمة والخبرة، ولكل ناقلة جوية عقود خاصة بها تتضمن المرتب الأساسي إلى جانب جدول المزايا الملحقة والعلاوات وغيرها.

وتتفاوت الرواتب والمزايا على الصعيد العالمي وفقاً للعقود وهي في المتوسط قد تبدأ من نحو 92 ألف درهم سنوياً (أكثر من 25 ألف دولار أميركي) بالنسبة للمضيفين المبتدئين، ويمكن أن يشمل الراتب الأساسي مزايا مالية أخرى مثل آلية الدفع مقابل كل ساعة عمل وتأمين السكن إلى جانب البدل اليومي المخصص لوجبات الطعام في المحطات الخارجية.

وبمجرد اكتساب الخبرة خلال السنوات التالية يمكن تزداد الأجور تباعاً بحسب فئة الوظيفة، وقد يصل رواتب المضيفين الرئيسيين في الخطوط الجوية التجارية إلى أكثر من 132 ألف درهم سنوياً (نحو 36 ألف دولار) سنوياً، لترتفع أكثر من 257 ألف درهم (نحو 70 ألف دولار) لشركات الطيران الخاص ورجال الأعمال.

وبالنسبة لكبرى شركات الطيران في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج العربي فإن العقود تشمل مزايا إضافية مثل التأمين الطبي المجاني وتكاليف النقل فضلاً عن الإقامة المجانية في الموطن الرئيس لشركة الطيران.

ويصل متوسط الأجور في الناقلات الجوية الخليجية الرئيسة إلى أكثر من 10 ألاف درهم شهرياً وقد يزيد ليصل إلى نحو 12 ألف، ويبدأ الراتب الأساسي من نحو 4500 درهماً إلى جانب 60 درهماً لقاء كل ساعة طيران، إذ يمكن للمضيف أن يسجل شهريا نحو 80 إلى 100 ساعة طيران شهرياً، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى لأطقم الخدمة تشمل تذاكر الطيران بأسعار مخفضة والتأمين الصحي الدولي فضلاً عن خصومات على منتجات السوق الحرة وغيرها.