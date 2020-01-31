تعديلات جديدة على تأشيرة "شنغن" اعتبارا من السبت

المصدر: أزاد عيشو _ دبي

ستدخل حيز التنفيذ تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنغن"، اعتبارا من يوم غد، الموافق الأول من شهر فبراير، في محاولة لجعل السفر أسهل لمعتادي السفر إلى هذه الدول.

ووفقاً لموقع "شنغن فيزا إنفو" الرسمي، ستسمح الإجراءات الجديدة بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، وزيادة رسوم التأشيرة من 60 إلى 80 يورو لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.

وتم أيضاً رفع رسوم التأشيرة من 35 يورو إلى 40 يورو للأطفال من 6 سنوات إلى 12 عاماً، في حين لا يزال الأطفال حتى 6 سنوات معفيين من رسوم التأشيرة، كما يلزم التظام الجديد بتأمين السفر كشرط لقبول الطلبات.

وبموجب الاجراءات الجديدة سيتم منح التأشيرة متعددة الدخول لمعتادي السفر من ذوي التاريخ الإيجابي لترتفع تدريجياً مدة تأشيرة الدخول من عام إلى 5 أعوام، مشيراً إلى أن ذلك سيشمل المسافرين الذين يزورون منطقة "شنغن" بشكل متكرر ولديهم سجل إيجابي، وهذا يعني أنهم استخدموا بشكل قانوني تأشيراتهم السابقة، ولديهم أيضاً وضع اقتصادي جيد في بلد المنشأ، ونية حقيقية لمغادرة أراضي الدول الأعضاء قبل انتهاء الصلاحية من التأشيرة التي طلبوا الحصول عليها.

وتأشيرة شنغن هي واحدة من أكثر التأشيرات شهرة في العالم، تمنح حاملها إمكانية السفر إلى 26 بلدا عضوا، منها 22 بلدا بالاتحاد الأوروبي، أما الأربعة الباقون فهم أيسلندا وسويسرا والنرويج وليشتنشتاين.