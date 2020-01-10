تعرف على موعد إطلاق بورصة للسلع في مصر

المصدر: القاهرة - رويترز

قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية إن مصر تعتزم بدء التداول في بورصة السلع الأولى لها في غضون 36 إلى 48 أسبوعا.

كانت البورصة المصرية قالت في أكتوبر إنها ستقيم مشروعا مشتركا مع وزارة التموين لإدارة بورصة للسلع من أجل التداول الفوري للسلع الأولية ذات الأسواق الكبيرة.

وأضاف عشماوي إن السلع التي سيبدأ تداولها في السوق الجديدة تشمل القمح والسكر والذرة والأرز، سواء المنتجة محليا أو المستوردة.

ومن بين مساهمي البورصة الجديدة الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز التجارة الداخلية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبورصة المصرية.

وتدرس مصر منذ سنوات إقامة بورصة للسلع. وفي 2016، قالت وزارة التموين إن السلع المتداولة ستشمل المنتجات الزراعية إلى جانب النفط والذهب