تضمين الدولار واليورو عملات تسوية في منصّة «بنى»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلن صندوق النقد العربي أنه في إطار التحضير لإطلاق منصّة «بنى» للمدفوعات العربية التابعة للصندوق، تم البدء في عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية في (المنصّة)، كما أعلن الصندوق في هذا السياق أن منصّة «بنى» ستُقدم عند إطلاقها خدمات المقاصة والتسوية لعُملتي الدولار الأميركي واليورو، إلى جانب العملات الأخرى. وتعدّ منصة «بنى»، متعددة العُملات وتقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعُملات الدولية التي تتوافر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية، وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية. ويتوافر لمنصّة «بنى» قدرات معزّزة لضمان امتثال عمليات المنصة مع المبادئ والمعايير الدولية، في مقدمتها المعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.