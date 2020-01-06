"الملاذ الآمن" يرتفع لأعلى سعر في 7 سنوات

المصدر: عواصم (رويترز)

ارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام، اليوم الإثنين، مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تجاوز البلاديوم مستوى الـ2000 دولار ليسجل ذروة قياسية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5% إلى 1574.14 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8% إلى 1579.72 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ الـ10 من أبريل 2013. وارتفع الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 1.6 % إلى 1577.20 دولاراً.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق، بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأميركية والأجنبية من البلاد، وسط رد فعل غاضب على قتل الولايات المتحدة قائداً عسكرياً إيرانياً بارزاً، ما يزيد مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقاً.

ومما يزيد الضبابية، إعلان إيران أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015.

وسجل السعر الفوري للبلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند 2020.18 دولاراً للأوقية، وارتفع في أحدث التعاملات 1.4 % إلى 2015.24 دولاراً.

وتقدمت الفضة 1.9% إلى 18.38 دولاراً للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر عند 18.50 دولاراً، في حين تقدم البلاديوم 0.8% إلى 987.82 دولاراً.