الذهب مستقر وسط تراجع الدولار وصعود الأسهم

المصدر: لندن - رويترز

استقر الذهب، أمس، حيث عوض هبوط الدولار أثر الضغوط الناجمة عن تنامي الشهية للأصول العالية المخاطر، عقب تقارير عن انفراجة في مفاوضات التجارة الأميركية الصينية، في حين سجل البلاديوم ذروة جديدة.

وكان السعر الفوري للذهب مستقراً عند 1469.9 دولاراً للأوقية، لكنه مرتفع نحو 0.7%، منذ بداية الأسبوع. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1474.4 دولاراً.

وقال المحلل في «إيه.إن.زد»، دانييل هاينس: «السوق مازالت حذرة، إلى أن نحصل على بعض المعلومات الإضافية بخصوص ما تم الاتفاق عليه، فإن المستثمرين لن يجازفوا بتكوين مراكز كبيرة في سوق الذهب».

وصعد البلاديوم 2% في المعاملات الفورية إلى 1977.98 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1979.5 دولاراً.

وفي ظل نقص المعروض، ارتفع المعدن نحو 5% هذا الأسبوع، مدعوماً في الأساس بإغلاقات مناجم في المنتج الرئيس جنوب إفريقيا.

وهبط البلاتين 0.7% إلى 936.91 دولاراً للأوقية، لكنه بصدد أفضل أسبوع له منذ نهاية أغسطس الماضي.

وانخفضت الفضة 0.1% إلى 16.92 دولاراً، لكن المعدن يتجه لتحقيق أفضل مكاسبه الأسبوعية، منذ نهاية أكتوبر الماضي.