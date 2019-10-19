الذهب يستقر في السوق العالمية

المصدر: عواصم - رويترز

استقرت أسعار الذهب فوق 1490 دولاراً، أمس، في وقت أوقدت فيه بيانات مخيبة للتوقعات من الصين المخاوف من أن نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة بدأ يؤثر في اقتصادات عالمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1492.45 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وربحت الأسعار نحو 0.2%. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1496.10 دولاراً للأوقية.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1760.67 دولاراً، بعد يوم من ارتفاعه للمستوى القياسي البالغ 1783.21 دولاراً للأوقية. وازداد المعدن المُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات 3.6% الأسبوع الماضي، ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء منذ الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر 2019.

بدوره، تراجع البلاتين 0.2% إلى 885 دولاراً للأوقية، بينما صعدت الفضة 0.1% إلى 17.54 دولاراً.