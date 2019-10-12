ارتفاع يعوّض الذهب عن خسائر تكبدها سابقاً

المصدر: عواصم ــ رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، لتستقر داخل نطاق ضيق، في وقت يترقب فيه المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن مسائل تكتنفها الضبابية عالمياً، بما في ذلك التجارة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما ساعد المعدن الأصفر على تعويض خسائر تكبدها في وقت سابق، مدفوعاً بآمال تحقيق انفراجة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1499.15 دولاراً للأوقية (الأونصة)، لكنه تراجع نحو 0.3% منذ بداية الأسبوع الماضي. وازدادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1502.30 دولار للأوقية.

بدوره، ربح البلاديوم 0.2% إلى 1703.44 دولارات للأوقية، وتماسك بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق، الذي سجله أول من أمس، عند 1704.59 دولارات، ما يضعه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي نسبته نحو 2%. كما يتجه المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات، للصعود، للجلسة الرابعة على التوالي.

أمّا بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع البلاتين 0.4% إلى 903.24 دولارات للأوقية، بينما ازدادت الفضة 1% إلى 17.66 دولاراً للأوقية.