جهات تنظيمية تسأل فيس بوك عن "ليبرا" وسط قلق أوروبي

المصدر: واشنطن - رويترز

أفادت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن جهات تنظيمية دولية ستوجه أسئلة لشركة فيس بوك عن عملتها المشفرة "ليبرا"، وسط قلق متنام بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن التهديد الذي قد تمثله العملة الرقمية للاستقرار المالي.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في 26 بنكا مركزيا من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا سيجتمعون مع ممثلين للعملة في بازل غدا الاثنين.

وتابعت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أنه جرى توجيه الدعوة لمؤسسي "ليبرا" للرد على أسئلة مهمة عن نطاق العملة وتصميمها.

ولم ترد فيس بوك حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب خارج ساعات العمل العادية.

وانتقدت دول من بينها فرنسا وألمانيا علنا مشروع ليبرا وقالت إنه يشكل تهديدا لسيادة دول الاتحاد الأوروبي.