محللون يقلصون توقعات سعر النفط بسبب مخاوف الاقتصاد والتجارة

المصدر: لندن - رويترز

أظهر استطلاع أمس، أن المحللين قلصوا توقعاتهم لسعر النفط إلى أدنى مستوياته في أكثر من 16 شهراً، متعللين بتراجع الطلب العالمي في ظل تباطؤ اقتصادي يلوح في الأفق وعدم التيقن السائد على صعيد التجارة الأميركية الصينية.

وتوقع 51 اقتصادياً ومحللاً شملهم المسح أن يبلغ متوسط سعر «خام برنت» 65.02 دولاراً للبرميل في 2019، بانخفاض نحو 4% عن توقع الشهر السابق البالغ 67.47 دولاراً، ومقارنة بمتوسط يبلغ 65.08 دولاراً لخام القياس العالمي منذ بداية العام الجاري.

وهذا أدنى متوسط متوقع للسعر «برنت» في 2019 منذ مارس 2018.

وتقلص توقع 2019 لسعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل مستوياته منذ يناير 2018، عند 57.9 دولاراً للبرميل، لينزل عن توقع الشهر الماضي البالغ 59.29 دولاراً. وبلغ متوسط غرب تكساس 57.13 دولاراً هذا العام.

وقالت المحللة لدى «إيه إن زد»، سوني كوماري: «النزاعات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين وخطر التباطؤ الاقتصادي المتصاعد سيكونان عامل تأثير محورياً على الأسعار في ما بقي من العام الجاري وفي 2020». وأضافت: «قد يعمق نزاع تجاري ممتد التباطؤ الاقتصادي ويؤثر على نمو الطلب».

وكان النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم عاملاً رئيساً وراء تراجع أسعار النفط نحو 20% عن ذروة 2019 المسجلة في أبريل الماضي، مع إعلان بكين عن رسوم جمركية على واردات الخام الأميركي الأسبوع الماضي.

وخفف تراجع السعر أثر تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ولا يتوقع المحللون بالتالي أن تمدد المنظمة القيود لما بعد 2020. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سيروس ديلاروبيا: «عادة ما تصبح تكتلات المنتجين أقل استقراراً عندما تكون الأسعار تحت ضغط ويتصارع الأعضاء على الحصة السوقية. لن تشذ أوبك عن هذه القاعدة».

في غضون ذلك، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي بين 0.9 و1.3 مليون برميل يومياً في 2019، مقارنة بتوقع يوليو البالغ 0.8 إلى 1.4 مليون برميل يومياً.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية و«أوبك» في أغسطس توقعاتها لنمو الطلب في 2019.