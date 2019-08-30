أسعار الذهب ترتفع بفعل مخاوف الركود

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، مع تأثر الشهية للمخاطرة بمخاوف الركود، بينما يتابع المتعاملون تطورات حرب التجارة الأميركية - الصينية، ويترقبون البنوك المركزية العالمية لاستقاء الاتجاه بشأن أسعار الفائدة.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.3% إلى 1542.77 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1552.7 دولاراً للأوقية.

وقال المدير العام في «إيه.بي.سي بوليون»، نيكولاس فرابل، إن «الذهب يستمد القوة من الانطباع بأن المواقف التجارية تزداد تصلباً، وأن الصين من المرجح أن تصبح أقل مرونة بعد الطريقة التي غيّر بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مواقفه وتصريحاته على مدار الأيام القليلة الماضية».

إلى ذلك، زادت الفضة 1.2% في المعاملات الفورية إلى 18.56 دولاراً للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أبريل 2017، في حين ارتفع البلاتين 1.5% إلى 913.86 دولاراً، فيما زاد البلاديوم 1.1% إلى 1485.71 دولاراً للأوقية.