الذهب يستقر فوق 1500 دولار والتركيز على محضر مجلس الاحتياطي

المصدر: رويترز

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فوق مستوى 1500 نقطة الذي تخطته في الجلسة السابقة، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لاستقاء المؤشرات على مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1503.50 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0608 بتوقيت غرينتش.

وفقد الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2 % ليصل إلى 1512.90 دولاراً للأوقية.

ومن المقرر أن يصدر اليوم الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في يوليو، الذي قرر خلاله البنك المركزي الأمريكي خفض اسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية في عام 2008.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بعدما نزل من أعلى مستوى في ثلاثة اسابيع الذي سجله يوم الاثنين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 % في المعاملات الفورية إلى 17.07 دولارا للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.4 % ليصل إلى 845.08 دولارا للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.7 % إلى 1481.13 دولاراً للأوقية