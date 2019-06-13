فلاي دبي تدشن رحلاتها إلى نابولي الايطالية

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أطلقت "فلاي دبي"، رحلتها الافتتاحية إلى مدينة نابولي الايطالية لتصبح بذلك أول ناقلة اماراتية توفر رحلات مباشرة من دبي الى هذه المدينة.

وستخدم الناقلة هذه المدينة بواقع خمس رحلات اسبوعيا وبذلك تكون نابولي هي ثاني وجهة لـ"فلاي دبي"، في ايطاليا بعد "كاتانيا" التي بدأت رحلاتها الى العام الماضي.

وقال نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الالكترونية في فلاي دبي، جيهون ايفندي: إن "الخدمة الجديدة تعكس مدى التزام الشركة بفتح الاسواق غير المخدومة، ونتطلع الى زيادة فرص تدفق حركة التجارة والسياحة عبر هذه الوجهة الجديدة".

وستكون الوجهة الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع "طيران الامارات" والتي تتيح لمسافري "طيران الامارات"، الحصول على وجبات مجانية وأوزان الامتعة المسموح بها على الرحلات التي تديرها فلاي دبي في درجة رجال الاعمال والسياحية.

من جهته، قال نائب الرئيس للعمليات التجارية في "طيران الامارات" تيري اوكوك، إنه "من خلال شراكتنا بالرمز يمكن لمسافري طيران الامارات عبر شبكتنا العالمية السفر بسهولة الى نابولي فيما تتيح للمسافرين من منطقة نابولي سهولة الربط في الرحلات من رحلاتهم على فلاي دبي إلى طيران الإمارات عبر مركزنا التشغيلي في مطار دبي ومنها الى أكثر الوجهات شعبية حول العالم في استراليا ومصر والصين".

وبدأت الشراكة بين "فلاي دبي"، و"طيران الإمارات"، في عام 2017 لتوفر للمسافرين العديد من المزايا بما فيها رحلات الرمز المشترك الى 84 وجهة، وتغطي شبكة فلاي دبي 27 وجهة في أوروبا.