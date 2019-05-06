الذهب يرتفع وسط قلق بالأسواق العالمية جراء تهديد ترامب بالرسوم

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بعدما هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بزيادة الرسوم على السلع الصينية، في تصعيد للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة وعزز الأصول الآمنة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1282.51 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1284 دولارا للأوقية.

وكان ترامب أعلن أمس، أنه سيزيد الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، مشيرا إلى إنه سيستهدف سلعا صينية أخرى قيمتها 325 مليار دولار برسوم نسبتها 25% قريبا.

وقوضت هذه التصريحات الأسهم العالمية وأسعار النفط، بينما عززت الين الذي يعتبر مثل المعدن الأصفر من الملاذات الآمنة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية أو الاقتصادية العالمية.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الصين تفكر الآن في إلغاء المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تهديد ترامب.

يشار إلى أنه من بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 14.85 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 1.5% إلى 856 دولارا للأوقية، كما هبط البلاديوم 1.1% إلى 1356.51 دولار للأوقية.