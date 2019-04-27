الذهب يتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي عالمياً في 5 أسابيع

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أمس، في الوقت الذي أذكت فيه مجدداً مؤشرات إلى ضعف النمو العالمي، اهتمام المستثمرين بالمعدن الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، لتظل الأسعار متجهة صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1279.91 دولاراً للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب 0.4% منذ بداية الأسبوع الماضي واتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 22 مارس الماضي. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1282 دولاراً للأوقية.

وانخفضت الأسهم الآسيوية بعد أن تأثرت الأسهم في أنحاء العالم سلباً ببيانات من ألمانيا وآسيا، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال يتعرض لقيود التباطؤ.

وقالت المحللة لدى «أرجونات» للأوراق المالية، هيلين لاو: «البيانات الضعيفة تشير إلى أنه ربما يتعين على الدول اتخاذ إجراءات تيسير نقدي، وذلك يقدم دعما لأسعار الذهب». وأضافت: «بعض المستثمرين يرغبون في الخروج من أسواق الأسهم إلى فئة أصل الملاذ الآمن».

ويستقر الدولار قرب ذروة عامين بفضل مؤشرات إلى أن الاقتصاد الأميركي يسجل أداء أفضل بكثير عن اقتصادات أخرى، ما يكبح مكاسب المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 14.99 دولاراً للأوقية وربحت 0.4% منذ بداية الأسبوع الماضي.

وزاد البلاتين 0.9% إلى 890.11 دولاراً للأوقية. وانخفض المعدن 1.2% منذ بداية الأسبوع الماضي.

وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1416.52 دولاراً للأوقية. والمعدن منخفض 0.4% منذ بداية الأسبوع الماضي وهو أول هبوط أسبوعي له في ثلاثة أسابيع.