رفع دعوى ضد «بوينغ» أمام محكمة أميركية

المصدر: واشنطن - رويترز

رفعت دعوى قضائية ضد شركة «بوينغ» الأميركية أمام محكمة اتحادية، هي الأولى، بشأن حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية «بوينغ 737 ماكس» التي أودت بحياة 157 شخصاً.

ورفعت الدعوى، أول من أمس، أمام محكمة شيكاغو الاتحادية، من قبل عائلة جاكسون موسوني، وهو مواطن من رواندا، وقالت إن «بوينغ» المنتجة للطائرة «737 ماكس» صممت نظام التحكم الآلي في الطيران على نحو معيب.

وأكدت «بوينغ» أنه ليس بوسعها التعقيب على الدعوى، وأنها ستعمل مع السلطات لتقييم المعلومات الجديدة عند توافرها، ويجب تحويل جميع الاستفسارات إلى سلطات التحقيق.

وأوقفت شركات طيران تشغيل الطائرة «737 ماكس» بعد كارثة الطائرة الإثيوبية التي جاءت بعد خمسة أشهر من حادثة لطائرة من الطراز نفسه في إندونيسيا، أسفرت عن مقتل 189 شخصاً.

وقال قانونيون إن تحطم الطائرة الإثيوبية أثار احتمال أن تتمكن عائلات الضحايا، حتى غير المقيمين في الولايات المتحدة، من رفع دعاوى أمام المحاكم الأميركية.