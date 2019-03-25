بيان من شركة "بوينغ" بخصوص الطائرة "ماكس"

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت شركة "بوينغ"، إنها وجهت دعوة لأكثر من 200 طيار من مختلف شركات الطيران حول العالم بالإضافة إلى المدراء الفنيين وممثلي الهيئات التنظيمية لحضور جلسة تعريفية في مدينة رينتون.

وذكرت الشركة في بيان أن هذه الجلسة التدريبية تأتي في إطار جهودها المستمرة لاستعراض المزيد من التفاصيل حول خطط الشركة لدعم العودة الآمنة لطائرة 737 ماكس إلى الخدمة، مشيرة إلى أنها تسعى للتواصل المستمر والعمل عن كثب مع جميع مشغلي طائرات ماكس الحاليين والمستقبليين والقائمين على هيئاتهم التنظيمية المحلية وتزويدهم بأخر التطورات حول تحديثات البرمجيات والتدريب فيما يتعلق بطائرة 737 ماكس.

وأوضحت الشركة أنها ستتكفل بتكاليف تطوير هذه التحديثات.

وأثار تحطم الطائرة الاثيوبية في أديس ابابا ومقتل جميع ركابها الـ 157، وتحطم طائرة "ليون اير" في أكتوبر الفائت ومقتل 189 شخصا، مخاوف كبيرة بشان سلامة الطائرة، وعلى أثرها تم حظر تشغيل هذه الطائرات في جميع دول العالم.