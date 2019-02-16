توافق صيني أميركي بشأن قضايا محددة خلال مباحثات التجارة

المصدر: بكين - رويترز

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، بأن بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق من حيث المبدأ بشأن بعض القضايا الأساسية خلال مباحثات تجارة في العاصمة الصينية.

وأشارت إلى أن الجانبين ناقشا قضايا من بينها نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية والخدمات والزراعة وميزان التجارة، بعد أسبوع من المباحثات في بكين.

وأضافت أن البلدين أجريا نقاشاً مفصلاً حول مذكرة تفاهم بشأن التجارة والقضايا الاقتصادية. ولم يخض في تفاصيل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان أمس، إن مسؤولين من الولايات المتحدة والصين سيجتمعون الأسبوع الجاري في واشنطن لمواصلة العمل بشأن اتفاق تجارة بعد أن حققوا تقدماً في المباحثات التي جرت في بكين الأسبوع الماضي.

وأضافت أن «الولايات المتحدة تتطلع إلى هذه المباحثات وتأمل أن ترى المزيد من التقدم، والجانبان سيواصلان العمل بشأن جميع القضايا العالقة قبل الأول من مارس 2019، الموعد النهائي لزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة من الصين بنسبة 10%».

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قوله أمس، إن المباحثات مع الولايات المتحدة ستتواصل في واشنطن الأسبوع الجاري، وإنه يأمل أن يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق مفيد لكليهما من خلال المفاوضات القادمة.

وقال بينغ، خلال اجتماع مع الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة، ستيفن منوتشين، إن «المباحثات التي جرت في بكين الأسبوع الماضي، حققت تقدماً، وإن الصين ترغب في حل الخلافات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال التعاون».