ارتفاع الدولار يضع الذهب على مسار أول خسارة أسبوعية

المصدر: عواصم ــ وكالات

استقر الذهب في تعاملات أمس، بفعل مخاوف من أن حرباً تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين قد تفاقم تباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن ارتفاع الدولار وضع المعدن الأصفر على مسار أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

واستقر الذهب عند 1309.24 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ 29 يناير الماضي عند 1302.11 دولار للأوقية، أول من أمس.

ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر في العقود الأميركية الآجلة عند 1313.2 دولاراً للأوقية.

وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين. والمؤشر هو مقياس لقيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات كبرى منافسة.

واستقر البلاديوم عند 1388 دولاراً للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.2% إلى 15.68 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.3% إلى 793 دولاراً للأوقية.

وفي طوكيو، أنهت الأسهم اليابانية التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس، على انخفاض.

وخسر «مؤشر نيكي» القياسي المؤلف من 225 سهماً 337.37 نقطة، أو 1.63%، ليصل إلى 20413.91 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية. كما هبط «مؤشر توبكس» الأوسع نطاقاً 26.47 نقطة، أو 1.69%، ليصل إلى 1542.56 نقطة.