الدولار يتراجع أمام الين والفرنك السويسري

المصدر: طوكيو - رويترز

تراجع الدولار أمام عملتي الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري، أمس، مع تقليل المستثمرين لانكشافهم على الأصول العالية المخاطر، في ظل الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، وبوادر مواجهة بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ونزل الدولار 0.39% إلى 110 ينات، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس الماضي، حيث هبط أمام العملة اليابانية للجلسة الثامنة على التوالي، مع إغلاق أسواق لندن ونيويورك أمس بمناسبة عيد الميلاد.

وسجل الين أيضاً أعلى مستوياته في 16 شهراً أمام الجنيه الإسترليني، ليجري تداوله عند 139.90 يناً للإسترليني، فيما صعد لأعلى مستوى له في أربعة أشهر أمام اليورو مسجلاً 125.60 يناً.

وزاد الفرنك السويسري 0.2% أمام الدولار إلى أعلى مستوى له في 12 أسبوعاً عند 0.98355 فرنك للدولار، بعدما صعد 0.9% أول من أمس، في أعلى مكاسبه اليومية في 11 شهراً.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هاجم مجلس الاحتياطي، أول من أمس، واصفاً إياه بأنه «المشكلة الوحيدة» للاقتصاد الأميركي، بعد أيام من ورود تقارير تشير إلى أن ترامب ناقش إقالة رئيس البنك المركزي، جيروم باول.

ومع إغلاق كثير من الأسواق بمناسبة عيد الميلاد، كانت تحركات العملات الأخرى محدودة. كما لم يطرأ تغيّر يذكر على اليورو ليستقر عند 1.1410 دولار، بعدما صعد 0.33% الإثنين الماضي.

وواجهت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية ضغوطاً جديدة مع نزول أسعار النفط أكثر من 6% أول من أمس.

وجرى تداول العملة الكندية عند 1.3584 دولار كندي للدولار الأميركي، بعدما نزلت لأدنى مستوياتها في 19 شهراً عند 1.3614 الإثنين، فيما بلغ الدولار الأسترالي 0.7042 دولار أميركي، ليقبع قرب أدنى مستوياته هذا العام 0.7021 دولار الذي سجله في أواخر أكتوبر الماضي.

• الين سجّل أعلى مستوياته في 16 شهراً أمام الجنيه الإسترليني.