ارتفاع أسعار النفط و"برنت" يسجل 105.25 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في مستهل التداولات الآسيوية، اليوم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتاً، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 105.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:04 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتاً، أو 0.5 بالمئة، إلى 96.93 دولار للبرميل.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت أمس الإثنين منخفضة 8.66 دولار، أو 7.63 بالمئة، عند 104.77 دولار للبرميل.