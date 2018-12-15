الذهب يسجل أكبر هبوط أسبوعي في أكثر من شهر

المصدر: بنغالورو - رويترز

هبطت أسعار الذهب، أمس، واتجهت إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع، بفعل ارتفاع الدولار، مع تحول تركيز المساهمين إلى زيادة متوقعة في أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.

وانخفض الذهب بنسبة 0.4% في التعاملات الفورية إلى 1237.65 دولاراً للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من جلسة تداول يوم أمس، سجلت الأسعار أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر الجاري عند 1236.80 دولاراً للأوقية، مع الإشارة إلى أن المعدن الأصفر منخفض بنحو 0.6% الأسبوع الماضي. كما انخفض الذهب بنسبة 0.3% في العقود الآجلة إلى 1244.2 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم نحو 1% في التعاملات الفورية إلى 1248.99 دولاراً للأوقية. وكان المعدن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 1269.25 دولاراً للأوقية في جلسة سابقة. كما هبطت الفضة بنسبة 1% إلى 14.61 دولاراً للأوقية، مع الإشارة إلى أنها ارتفعت بنحو 0.3% الأسبوع الماضي. أما البلاتين فهو مستقر عند 792.90 دولاراً للأوقية، ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي، بعد أن تراجع على مدى خمسة أسابيع. إلى ذلك، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسة، أمس، بنحو 0.2%. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 18 و19 ديسمبر الجاري، للمرة الرابعة العام الجاري.