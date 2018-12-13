الإمارات والسعودية تستخدمان التكنولوجيا المالية "بلوك تشين" في تسويات عبر الحدود

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

أوردت بعض وسائل الإعلام تقارير غير دقيقة وصحيحة تفيد بأن دولة الإمارات والسعودية بدأتا في استخدام عملة رقمية في التسويات بين الحدود، مدعومة بالعملات القانونية للبلدين.

وأكد المصرف المركزي أنه يعمل مع مؤسسة النقد السعودي (ساما) على مشروع مشترك، يشكّل إثبات مفهوم (دراسة) “Proof-of-concept” لتجربة استخدام تقنية "بلوك تشين" في تسهيل عمليات الدفع عبر الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أنه لا يزال إثبات المفهوم أو الدراسة في مرحلة مبكّرة والذي سيساعد المصرف المركزي في اكتساب فهم أكثر عمقاً لجدوى تقنية البيانات الرقمية الموزّعة واستكشاف الفرص الممكنة والفوائد التي يمكن تحقيقها من عملة رقمية.

واختار المصرف المركزي ومؤسسة النقد السعودي، شركة تكنولوجيا لتتولى دعم تطبيق إثبات المفهوم المشار إليه، والذي يُتوقع أن يتم إكماله في نهاية الربع الأخير من سنة 2019. وبدأ المشروع بجلسات ابتدائية لنقل المعرفة، تليها مرحلة جمع متطلبات المشروع والاستراتيجية والفنية. وعقب استكماله، فإن نتائج إثبات المفهوم ستُحدد ما إذا كان من الممكن إدخال العملة الرقمية في عمليات التبادل بين البلدين.