«دويتشه بنك»: فرانكفورت ستكون بديل لندن كمركز للمال والأعمال

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

صرح رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني، كريستيان زفينغ، أمس، بأن مدينة فرانكفورت الألمانية لابد أن تكون هي البديل للعاصمة البريطانية لندن، كمركز للمال والأعمال في الاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا من عضوية التكتل الأوروبي.

ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء «بلومبيرغ»، قال زفينغ، خلال مؤتمر عقد في فرانكفورت، عاصمة المال والأعمال في ألمانيا، أمس: «هناك نقاش محتدم بشأن المدينة الأوروبية، التي لابد أن تكون نظيراً للندن ونيويورك وسنغافورة»، مضيفاً: «لن تندهشوا عندما أقول إن فرانكفورت يجب أن تكون هي الاختيار الطبيعي».

وفي الوقت الذي تتحرك فيه بريطانيا نحو خسارة إمكانية الوصول بحرية لأسواق المال في الاتحاد الأوروبي بمجرد خروجها من عضويته، تتنافس مدن أوروبية، مثل أمستردام ومدريد وباريس في جذب المؤسسات المالية من العاصمة البريطانية. ويعتزم مصرف «دويتشه بنك» نقل مئات الموظفين، فضلاً عن حسابات ختامية بمليارات اليورو إلى فرانكفورت، في إطار التغييرات المؤسساتية التي يعتزم القيام بها، بعد خروج بريطانيا من عضوية الكتلة الأوروبية.

وخلال المؤتمر، أشار زفينغ، في ما يشبه الدعابة، إلى المنافسة بين المدن الأوروبية في هذا السياق، موجهاً حديثه إلى رئيس بنك «بي.إن.بي باريبا»، الذي كان حاضراً أيضاً.

وقال زفينغ: «سيجادل جان ليمير على الأرجح بأن باريس لها مزاياها هي الأخرى، وأعتقد أنه لابد من أن نخوض هذه المنافسة الرياضية، التي ستجعل فرانكفورت وباريس في وضع أفضل».

أمستردام ومدريد

وباريس تتنافس في

جذب المؤسسات

المالية من العاصمة

البريطانية.