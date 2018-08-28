6 أسباب لزيارة البوسنة والهرسك

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تتميّز البوسنة الحديثة، إلى حدّ كبير، بتاريخها العريق، وينعكس ذلك في الهندسة المعمارية التي تتمتّع بها البلاد. ويمثل سوق باسكارسييا في العاصمة البوسنية سراييفو دليلاً على ذلك ومعلماً سياحياً مهماً، وفقاً لشركة «فلاي دبي»، إذ غدت سراييفو إحدى أكثر المدن حيوية في أوروبا.

ولايزال ماضيها محفوراً بشكل جلي في هندستها المعمارية ومعالمها التاريخية، كما تُعتبر قاعة مدينة سراييفو نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف تاريخ العاصمة. وهناك ستة أسباب تدفعك لزيارة هذه الوجهة:

1. الهندسة المعمارية، إذ يضمّ ماضي هذه الوجهة الجميلة مزيجاً من الحضارات. وتزخر سراييفو بهندسة معمارية خلّابة والعديد من الأنشطة، مثل التجوّل في الشوارع الجميلة، وتأمّل كاتدرائية «قلب يسوع الأقدس» الحديثة، وزيارة جسر «أوغل ريمسكي موست» الروماني، وبرج الساعة القديم الذين يعود إلى القرن الـ16.

2. متّع ناظريك بالشلالات الرائعة عند زيارة «شترباتشكي بوك»، وهو شلال مذهل يمتدّ على طول 20 متراً. كما يمكنك التنعّم بالاسترخاء والاستحمام في مياه مهدّئة عند التوجّه إلى شلالات «كرافيتشي» التي يصفها العديد من الزوّار بـ«شلالات نياغارا الصغيرة».

3. لن تكتمل أي رحلة إلى البوسنة والهرسك من دون زيارة العاصمة سراييفو النابضة بالحياة. وهنا أقصد قسم «باسكارزيجا» لتتأمّل المباني والآثار. وبعد استكشاف كلّ ما توفّره سراييفو، يمكنك التوجّه إلى «موستار» وزيارة جسر «ستاري موست» الشهير عالمياً.

4 معالمهما الطبيعية المذهلة، لاسيما جنوب غرب سراييفو، إذ ستجد نفسك في حدائق «فريلو بوسنة» الجميلة والزاخرة بالينابيع من نهر بوسنة. وهنا زُر حديقة «سوتجيسكا» الوطنية لتأمّل المشاهد الجميلة والمناظر البانورامية رائعة الجمال.

5. تزخر المتاحف في البوسنة والهرسك بأشياء يتشوّق المرء لرؤيتها. ولذلك، توجّه الى متحف «نفق سراييفو»، واعبر النفق الذي ساعد المواطنين على الخروج من البلاد خلال الحرب البوسنية. أو عُد في الزمن إلى الوراء في المتحف الوطني.

6. تُعتبر المناظر الطبيعية في البوسنة والهرسك مثالية للانطلاق في مغامرة لا مثيل لها، ولذلك ينصح بخوض مغامرة مشوّقة، واستمتع بالتجديف على نهر «نيريتفا»، أو حاول ركوب الأمواج وصيد الأسماك في البحيرات المجاورة.