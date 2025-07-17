"إمباور": إرشادات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وخفض فواتير التبريد خلال الصيف

في إطار تعزيز الوعي حول الاستهلاك المستدام للطاقة، حثت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، مزود خدمات تبريد المناطق، متعامليها على اتِّباع سلوكيات الترشيد للحد من استهلاك طاقة التبريد وخفض الفواتير الناجمة عنها خلال فصل الصيف.

وأوضحت "إمباور" أن ضبط درجة حرارة مكيف الهواء على الوضع التلقائي عند 24 درجة مئوية خلال فصل الصيف يحقق أعلى درجة من الكفاءة البيئية والاقتصادية، وأشارت إلى أهمية تقليل مصادر الحرارة في المنزل، بما يشمل إغلاق الستائر وسد التشققات في النوافذ والأبواب وتظليل الأبواب والنوافذ الزجاجية للحد من الحرارة الخارجية، كما أكَّدت على ضرورة إجراء أعمال الصيانة المنزلية سنوياً، بما في ذلك التحقق من جهاز منظم حرارة التكييف والحفاظ على نظافة فلتر المكيفات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" ،أحمد بن شعفار، إن "إمباور" تلتزم بتحقيق أهداف ورؤى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ببناء مستقبل أخضر تنعم فيه الأجيال القادمة بكافة مقومات السعادة وجودة الحياة، وذلك من خلال تخصيص الأولوية للممارسات المستدامة وحماية البيئة والمصادر الطبيعية."

وأضاف: "نؤمن بأهمية الوعي بوصفه أداةً جوهرية في مسيرتنا نحو تعزيز الاستهلاك المسؤول للطاقة، وتوظيف الابتكار من أجل ضمان أعلى مستويات الكفاءة والجودة في طاقة التبريد. وانطلاقاً من ذلك، حرصنا على إطلاق حملتنا الصيفية للعام الثاني عشر على التوالي، والتي نهيب من خلالها بمتعاملينا اتِّباع مجموعة من السلوكيات والممارسات البسيطة، التي سيكون لها الأثر الأكبر على استهلاكنا للموارد وتمكِّن كلَّ فردٍ من أداء دوره ومسؤوليته الوطنية بشكل كامل، فضلاً عن الوصول إلى الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من أنظمة التبريد وبتكلفة اقتصادية ومُخفَّضة."

ومن خلال حملتها الصيفية، تشجع "إمباور" متعامليها من القطاعين السكني والتجاري على اتباع النصائح والإرشادات وتبني الوعي والاستهلاك المسؤول للطاقة في أنظمة التبريد، بما يساعدهم في خفض فواتير الاستهلاك والمساهمة بشكلٍ فعال في جهود الاستدامة في الدولة.

وتستمر الحملة الصيفية التي أطلقتها "إمباور" في شهر يونيو تحت شعار "اضبط ووفر على 24 درجة مئوية" لمدة ثلاثة أشهر، تسلط من خلالها الضوء على سبل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.